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26.03.2020

Российское пчеловодство в кольце проблем

Российское пчеловодство в кольце проблем

В современной России владельцы пасек превратились в угнетённый класс.

Согласно официальной статистике, в России числится 3,1 миллиона пчелосемей. Много это или мало? Вы удивитесь, но даже в годы Великой Отечественной войны пчёл было больше – в три раза!

К началу военных действий насчитывалось около 10 миллионов пчелосемей, к концу – девять миллионов. Эту планку сельский народ поддерживал вплоть до начала 1990-х годов, а потом число пчелосемей стало резко падать. Пришли к тому, что имеем.

Что с этим делать и как возродить отрасль, пчеловоды обсуждали на конференции в рамках выставки «Агрофарм-2020».

Нет законов для пчелы

Про статистику не зря говорят, что она – как женский купальник («всё подчёркивает, но ничего не показывает»). Но в случае с пчеловодством цифры оказались более чем говорящими.

– Можно было предположить, что количество пчелосемей уменьшилось за счёт роста продуктивности пчёл. Но нет, пчёлы не научились собирать в три раза больше мёда, – замечает врио директора ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» Анна Брандорф.

И снова обращается к статистике.

Если производство мёда в стране Росстат оценивает в 65 тыс. тонн, то на каждого гражданина РФ в год приходится всего 450 г отечественного мёда.

– При суточной норме потребления в 60 граммов за год один человек должен съедать до 20 килограммов этого продукта, – говорит Анна Зиновьевна.

В борьбе за потребителя мёду приходится конкурировать с сахаром, кондитерскими изделиями и различными «медовыми продуктами» – суррогатами, полученными при смешивании мёда с различными сиропами, загустителями, экстрактами трав, ягодами. Производители натурального мёда ещё четыре года назад просили законодателей официально ввести понятие «медового продукта» и исключить слово «мёд» из названия таких сладостей.

Но где-то на пути к ГОСТу инициатива споткнулась.

– Этот фальсификат убрать с прилавка невозможно, – сетует Анна Барндорф. – Мы пытаемся привлечь ветеринарную службу, но ветеринары объясняют, что не имеют к этому отношения, поскольку это вообще не продукт животноводства. И хотя на банке написано «Мёд брусничный», изготовлен этот так называемый «мёд» на фабрике, где пчелы вообще не было.

Впрочем, сбыт – не самая большая проблема владельцев пасек. Главная беда пчеловодства, сошлись во мнении эксперты, в том, что государство не считает это отраслью. У нас не то что регулирования – даже федерального закона «О пчеловодстве» в стране нет. Отсюда все беды и вытекают.

– Мы кричим и топаем ногами, что кто-то должен что-то сделать, но никто ничего не сделает, потому что на это просто нет законов, – говорит Анна Брандорф.

И травят, и кормиться не дают

В прошлом году пчеловоды юга России «топали ногами» преимущественно в связи с подмором пчелосемей. Виновниками гибели насекомых были объявлены хозяйства, проводившие инсектицидные обработки.

– В советское время те, кто работал с пестицидами, должны были иметь соответствующее образование, – выступил из зала представитель Тамбовской области. – А сейчас неграмотные люди получили доступ к… химическому оружию! Это ведь действительно химическое оружие. Целый район – Сосновский – у нас остался без пчёл!

В теории пострадавшие от обработок владельцы пасек могут через суд добиться возмещения ущерба. На деле же в суд идти не с чем: нет ни лабораторий, ни специалистов, которые могли бы установить действительную причину гибели пчёл. И так – не только в «аграрном треугольнике».

– В 2019 году у нас пострадало 16 районов, погибло пять тысяч пчелосемей, – рассказала президент ассоциа­ции пчеловодов из Тульской области Валентина Пенар. – На полях применялся инсектицид «Монарх» с действующим веществом фипронил. Пчеловоды обратились в нашу региональную лабораторию, но там таких исследований не проводят. Приходилось возить пробы в Белгородскую область, в Татарстан...

Со своей бедой пчеловоды пришли к губернатору Тульской области. Глава региона вник в проблему и пообещал поддержать производителей мёда.

– Алексей Дюмин дал нам задание собрать пакет документов, доказать ущерб. Более 70 пчеловодов получили компенсацию. И до сих пор за эти деньги нас проверяет ФСБ – потому что это были государственные средства, – рассказала Валентина Петровна.

Не всякому региону так повезло с главой администрации. Там, где губернатор сам увлечён пчеловодством, принимаются региональные законы, есть государственная и организационная поддержка. А если не увлечён – то и дела обстоят соответственно.

– Природные условия Приморского края позволяют собирать 75-80 тысяч тонн мёда. В советское время доходили до 15 тысяч тонн. Сейчас – 5-6 тысяч. Почему не больше? Потому что нет стратегии общегосударственной, нет программы поддержки. Нет на федеральном уровне – нет и в регионах, – говорит Рамиль Еникеев, руководитель Союза пчеловодов Приморского края. – Прежний глава региона за тридцать лет ни разу с пчеловодами не встретился, а с новым губернатором Олегом Кожемяко уже четыре раза общались. А всё почему? Потому что отец Кожемяко сам был пчеловодом, очень увлечён был этим делом и даже несколько детских книжек издал про пчёл...

Приморский край, несмотря на географическую «далёкость», столк­нулся с близкой для пчеловодов юга проблемой – исчезновением кормовой базы. Культурных растений-медоносов в Приморском крае мало: аграрии выращивают преимущественно пшеницу, ячмень, кукурузу и сою, с которых собирать нечего. Так что единственный источник мёда – Уссурийская тайга. 80% продукта пчёлы приносят с липы.

– До 2007 года, пока не приняли Лесной кодекс, мы проблем не знали: на уровне региона рубка леса была запрещена. Но с принятием кодекса полномочия перешли на федеральный уровень. Рослесхоз создал список деревьев, рубка которых запрещена. Кедр в этот список внесли, а про липу забыли, – сказал Рамиль Еникеев. – С 2010 года спрос на липу повысился, в Китае она стала стоить баснословных денег – её использовали для поделок, потому что древесина мягкая. А дальше – приведу интересные цифры. Департамент лесного хозяйства в 2017 году дал разрешения на вырубку 150 тысяч кубометров липы. В том же году, по данным таможни, вывезли 850 тысяч кубов липы. Больше, кроме как в Приморском крае, липу нигде не заготавливают. Представляете масштабы незаконной вырубки?

Всё закончилось массовыми протес­тами против рубок. Активисты дошли до мобильной приёмной президента – и тогда было принято решение создать «зону покоя», где коммерческая заготовка древесины (в том числе из липы) запрещена.

Краснодарскому краю в этом смысле повезло гораздо меньше. Кормовую базу для кубанских пчёл – каштановые рощи – уничтожают не люди, а насекомые.

– В 2016 году у нас впервые появилась восточная каштановая орехотворка – маленькая букашка, которая откладывает яйца в почки. В результате деревья, которые и так в последнее время страдали от гнилей и чернильных болезней, стали засыхать, – рассказал Юрий Гниненко, зав. лаборатории защиты леса от инвазионных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ. – Теперь весь каштановый древостой, который есть у нас на черноморском побережье, является очагом массового размножения этого вредителя, а сбор каштанового мёда сократился до 60%.

С этой проблемой трудно справиться из-за несовершенного природоохранного законодательства. Основные территории, где растёт каштан – заповедники, а там нельзя применять пестициды.

– Получается, что вредитель, который пришёл в охраняемые леса, сам стал объектом охраны! – говорит Юрий Иванович.

Единственное спасение для каштановых лесов учёные видят в интродукции паразитоида Torimus sinensis – естественного врага каштановой орехотворки, который сейчас широко используется в Турции.

– Если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими. Не станет не только мёда, но и каштана – как вида. Произойдёт то же самое, что и с самшитом: в течение пяти лет мы потеряли все самшитовые рощи, ни одного гектара не осталось – самшитовая огнёвка уничтожила всё.

Впрочем, не только каштановый, но и липовый мёд на юге России может стать дефицитным продуктом: с Дальнего Востока к нам пришла липовая минирую­щая моль, из США – три вида вредителей белой акации. По прогнозам Юрия Гниненко, необходимость в массовых инсектицидных обработках деревьев может возникнуть уже очень скоро.

Пчёлам нужны айболиты

В нынешнем состоянии пчеловодство осталось практически без ветеринарного обслуживания, говорит Анна Брандорф.

Владельцы пасек (а 94% пчелосемей содержится в ЛПХ) лечат своих тружениц самостоятельно, и тут уж кто во что горазд. Например, борются против клещей Varroa distructor незарегистрированными препаратами с неизвестными дозировками. Такая самодеятельность грозит тем, что в один прекрасный момент действующее вещество просто перестанет действовать.

Другой пример – гнильцовые болезни пчёл. Лечить их, говорит старший научный сотрудник ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Алексей Сохликов, бессмысленно.

– Пчелосемью нужно уничтожить, а не лечить. Именно так поступают в Европе – и получают страховое возмещение. А наши пчеловоды жалеют насекомых, покупают в аптеке антибиотики и поливают ими улья. Пока действие антибиотика продолжается, признаки заболеваний исчезают – но только на время. И приходится снова использовать антибиотик, – говорит Алексей Борисович. – А потом мы удивляемся, откуда в СМИ появляются статьи про «грязный русский мёд»!

Эпизоотическая ситуация в пчеловодстве усугубляется с каждым годом, говорит профессор Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина Валерия Масленникова. Например, с 2015 года в России стали регистрироваться случаи коллапса пчелиной семьи: когда пчёлы просто исчезают из улья, оставляя мёд и расплод. Природу коллапса учёные не выяснили, но немалую роль в этом явлении отводят вирусам. Их накопилась масса, а потепление климата и ухудшение иммунитета пчелосемей привели к тому, что вирусы стали себя проявлять.

– Хронический вирусный паралич, вирус мешотчатого расплода, вирус деформации крыла, вирус острого паралича, – перечислила Валерия Масленникова.
Болезни множатся по разным причинам. Иногда виноваты блуждающие пчёлы, иногда – соседские пасеки, где вовремя не обработали ульи. Порой сам пчеловод множит инфекцию: например, погибла пчелосемья, а он не выясняет, почему, списывает на пестициды, а кормовые рамки, которые являются источником инфекции, оставляет на расширение...

– Но главный путь, откуда к нам приходят болезни, это покупка инфицированного племенного материала. Никто его не проверяет, покупают по принципу: чем дешевле – тем лучше. Так мы сами завозим инфекцию на свои поля, – говорит Алексей Сохликов.

Если коров или коз, например, государственная ветслужба обязательно ставит на карантин, то в случае с пчёлами почтой из-за границы приходит всё что угодно, говорит Анна Брандорф.

– Это вредит не только эпизоотической ситуации, но и селекции пчёл. Массовый завоз пород и помесей на территорию РФ загрязняет наш генофонд. Сейчас, например, мы стали очень увлекаться «Бакфастом», который необоснованно рекламируют. И никто не говорит, что это, по сути, синтетика, собранная из 20 пород и генофондов.

Искусственное осеменение пчёл (то, что помогает сохранить чистоту породы) в России применяется, но идёт не слишком успешно, и преимущество остаётся за естественным размножением насекомых. И тут уж сердцу не прикажешь – если только не установить для каждой племенной пасеки «буферную зону»: чтобы, допустим, в радиусе 10 км не было ни одной чужой пчелы.

Но пока в правительстве РФ о таких регламентах для пчеловодства даже разговоров нет.

– В министерстве сельского хозяйства нет такой отрасли, как пчеловодство, – констатирует Валерия Мельникова. – Поэтому у нас такие проблемы. Когда нужно предпринимать действенные меры, всё упирается в то, что нас не существует.

Источник: krestianin.ru



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Комментарии
Олег
Олег 27 Марта 2020, 8:13
Наверняка в плане организации законотворчества по пчеловодству что то уже делается. По крайней мере об этом можно судить по косвенным данным. Смею высказать свой взгляд. В прилагаемых письмах. Прикрепить файл не удалось. Допечатываю в текст "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Статья 104 1. Право законодательной инициативы принадлежит - Президенту Российской Федерации, - Совету Федерации, - членам Совета Федерации, - депутатам Государственной Думы, - Правительству Российской Федерации, - законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. - Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения <23>. 2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации. Поскольку правом законодательной инициативы в РФ обладают: 1. Право законодательной инициативы принадлежит - Президенту Российской Федерации, - Совету Федерации, - членам Совета Федерации, - депутатам Государственной Думы, - Правительству Российской Федерации, - законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. - Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения <23>. Есть несколько путей продвижения Законодательных и подзаконных актов связанных с организацией пчеловодного хозяйства в России. Наиболее вероятный – через наказы Депутатам в период избирательной компании, поскольку в любой иной период своей депутатской деятельности, они становятся «малодоступными». В этом случае происходит общение инициативных активистов (будущих избирателей) непосредственно с кандидатом в депутаты. Во всех остальных случаях будет происходить опосредованное общение через представленный пакет документов посредством почты и т.п., что резко снижает «ожидаемость» осуществления задуманного. Действенным средством в работе любого депутата является принятый наказ избирателей, значит необходимо добиваться, чтобы заранее подготовленный пакет документов вошел в перечень наказов избирателей. Очевиден следующий подход к решению нашей проблемы: 1. Подготовить нужный пакет документов. 2. В каждом регионе создать инициативную группу. 3. Создать координационный совет. Функции координационного совета - собрать способных юристов и пчеловодов для подготовки пакета документов; сформировать пакет документов для продвижения а Законодательную стадию; отслеживать состояние выборных компаний в регионах, осуществлять создание и координацию работы инициативных групп, причем главный упор ставить на довыборные процедуры; отслеживать законотворческую деятельность выбранных депутатов, принявших в наказы избирателей пакет документов. Функции инициативных групп – участвовать во встречах кандидатов в депутаты, навязывать им прием пакета документов в состав принятых наказов, напоминать депутатам о необходимости исполнять принятые наказы, настаивать на отзыве депутатов, не исполняющих принятые наказы избирателей. Поскольку не в каждом регионе страны можно подобрать активных участников инициативных групп из числа рядовых пчеловодов, через существующие сообщества пчеловодов настаивать на «сознательности» председателей местных обществ.
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Олег
Олег 27 Марта 2020, 5:34
Добрый день. Понятно беспокойство, выраженное статьей. Эта же мысль - об отсутствии господдержки пчеловодства, прямо таки будоражит сообщество в последние годы. На форумах и съездах пчеловодов об этом постоянно все "плачемся". Но ведь наличие институтов, государственных учреждений, к одному из которых имеет отношение г-жа Брандорф, это есть один из моментов господдержки. Куда же смотрят и за что получают заработную плату эти "пчеловодные ученые"? У них разве нет возможности разработать блок необходимых для функционирования пчеловодства документов? Получается, что на корову, которая их кормит, внимания и заботы не хватает. А виноват опять во всем Путин. Или его правительство. Бедолага, Досталось же ему такое народонаселение.
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Василий
Василий 27 Марта 2020, 4:14
Бутов скорее клещ типа варроа на пчеловодстве России, поскольку везде где только мог наживался. Особенно на организации московских ярморок - значительно большую часть денег участники платили лично в его карман..
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Пчеломатки 2020 в продаже Канди для пчёл

Активность на сайте
Владимир Иванович Недочуков

08.04.2020 14:19:01
У Владимира Высоцкого есть такие строчки : И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива.Статья рассчитана на некомпетентных чиновников с целью увлечь
Еще
ВЛАДИМИР

07.04.2020 20:37:14
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ= ПОКА ВО ГЛАВЕ УГЛА БУДЕТ СТОЯТ МЕД А НЕ УРОЖАЙ - ПЧЕЛЫ БУДУТ ГИБНУТЬ
Еще
Карина

04.04.2020 18:40:18
Здравствуйте! Пишу дипломную работу на тему " Методы исследования качества меда в разных странах" Не могли бы Вы подсказать, на какой основной документ опираются страны Европы при оценке качества меда?
Еще
Варвара

29.03.2020 22:05:54
Очень хороший ассортимент, мне нравится, есть из чего выбрать. Не только классика, но и много медопродуктов различных. Каждый найдет для себя то, что понравится ему. Есть подороже, есть подешевле.
Еще
Василий

27.03.2020 04:14:36
Бутов скорее клещ типа варроа на пчеловодстве России, поскольку везде где только мог наживался. Особенно на организации московских ярморок - значительно большую часть денег участники платили лично в его карман..
Еще
Олег

27.03.2020 05:34:55
Добрый день. Понятно беспокойство, выраженное статьей. Эта же мысль - об отсутствии господдержки пчеловодства, прямо таки будоражит сообщество в последние годы. На форумах и съездах пчеловодов об этом постоянно все
Еще
Олег

27.03.2020 08:13:37
Наверняка в плане организации законотворчества по пчеловодству что то уже делается. По крайней мере об этом можно судить по косвенным данным. Смею высказать свой взгляд. В прилагаемых письмах. Прикрепить файл
Еще
Ангелина

26.03.2020 12:29:55
Соответствие цена качества, каждый найдет свое. Есть подешевле, есть подороже. Здесь зависит еще и от меда. Я очень люблю майский, а сестра моя любит подсолнечный. Майский подороже, подсолнечный подешевле.
Еще
Марина

26.03.2020 12:47:00
Я уже нашла своих пасечников, третий год беру только у них. Они и рассказывают все, как что. Они делают чисто для себя и немножко на продажу
Еще
Валерия

25.03.2020 21:10:27
Хоть раз каждый должен сходить на эту ярмарку и попробовать их мед. Очень приятно общаться с пасечниками, которые рассказывают все о пчелах, как возят их на юг зимой. Это все
Еще
Надя

24.03.2020 20:20:38
Хорошо, что ярмарку продлили, потому что я только вернулась из комондировки и думала, что не успею прийти к вам. Но вот приятная новость, ее продлили до 22 марта. Я счастлива
Еще
Оля

23.03.2020 23:28:55
Уже много лет сижу на меде, заменяю им все сладкое. Как эксперт перепробовавший кууучу разного меда, скажу , чтоо на ярмарке он один из лучших. С первой ложки чувствуется,что он
Еще
Ксения

22.03.2020 16:59:31
Нет ничего лучше закутаться вечером в плед, смотреть фильм и кушать медик с блинчикам. Спасибо вам за такую возможность. Потому что магазинный мед просто ужасен
Еще
Пономарев Аладимир

21.03.2020 15:48:13
Опять ничего кроме общих слов и обещаний. Когда же это кончится, когда же ответработники будут сообщать, что конкретно сделано и что это дало, что и когда конкретно будет сделано
Еще
Николай

21.03.2020 18:31:34
На мой взгляд, Бутов пытается снискать лавры ратователя за пчеловодство всея Руси, но для этого нужна мельница, большая и безопасная! Но я не уверен, что в его картине мира
Еще
Николай

21.03.2020 18:41:17
Господа комментаторы, как-то посерьезней отнеситесь к работе, а то складывается впечатление, что посетители не за медом на ярмарку ездят или мед не по назначению используют. А лучше жгите уже
Еще
ВЛАДИМИР

21.03.2020 19:13:17
ПРЕДЛАГАЮ ИЗМЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ В ЕДЕНИЦАХ ПРОИЗВОДИМОГО ИМ МЁДА
Еще
Вера

21.03.2020 23:04:33
Сейчас наступается самое обманчивое время года. Когда вроде уже тепло и все стремятся раздеться, но еще дуют холодные ветры, оттуда и грипп. ПОэтому я купила побольше меда, чтобы лечить своих.
Еще

Активность на сайте
Владимир Иванович Недочуков
08.04.2020 14:19:01
У Владимира Высоцкого есть такие строчки : И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива.Статья рассчитана на некомпетентных чиновников с целью увлечь их масштабным
Еще
ВЛАДИМИР
07.04.2020 20:37:14
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ= ПОКА ВО ГЛАВЕ УГЛА БУДЕТ СТОЯТ МЕД А НЕ УРОЖАЙ - ПЧЕЛЫ БУДУТ ГИБНУТЬ
Еще
Карина
04.04.2020 18:40:18
Здравствуйте! Пишу дипломную работу на тему " Методы исследования качества меда в разных странах" Не могли бы Вы подсказать, на какой основной документ опираются страны Европы при оценке кач
Еще
Варвара
29.03.2020 22:05:54
Очень хороший ассортимент, мне нравится, есть из чего выбрать. Не только классика, но и много медопродуктов различных. Каждый найдет для себя то, что понравится ему. Есть подороже, есть подешевле.
Еще
Василий
27.03.2020 04:14:36
Бутов скорее клещ типа варроа на пчеловодстве России, поскольку везде где только мог наживался. Особенно на организации московских ярморок - значительно большую часть денег участники платили лично в е
Еще
Олег
27.03.2020 05:34:55
Добрый день. Понятно беспокойство, выраженное статьей. Эта же мысль - об отсутствии господдержки пчеловодства, прямо таки будоражит сообщество в последние годы. На форумах и съездах пчеловодов об этом
Еще
Олег
27.03.2020 08:13:37
Наверняка в плане организации законотворчества по пчеловодству что то уже делается. По крайней мере об этом можно судить по косвенным данным. Смею высказать свой взгляд. В прилагаемых письмах. Прикреп
Еще
Ангелина
26.03.2020 12:29:55
Соответствие цена качества, каждый найдет свое. Есть подешевле, есть подороже. Здесь зависит еще и от меда. Я очень люблю майский, а сестра моя любит подсолнечный. Майский подороже, подсолнечный поде
Еще
Марина
26.03.2020 12:47:00
Я уже нашла своих пасечников, третий год беру только у них. Они и рассказывают все, как что. Они делают чисто для себя и немножко на продажу
Еще
Валерия
25.03.2020 21:10:27
Хоть раз каждый должен сходить на эту ярмарку и попробовать их мед. Очень приятно общаться с пасечниками, которые рассказывают все о пчелах, как возят их на юг зимой. Это все очень интересно и мед вку
Еще
Надя
24.03.2020 20:20:38
Хорошо, что ярмарку продлили, потому что я только вернулась из комондировки и думала, что не успею прийти к вам. Но вот приятная новость, ее продлили до 22 марта. Я счастлива
Еще
Оля
23.03.2020 23:28:55
Уже много лет сижу на меде, заменяю им все сладкое. Как эксперт перепробовавший кууучу разного меда, скажу , чтоо на ярмарке он один из лучших. С первой ложки чувствуется,что он настоящий. Поэтому бер
Еще
Ксения
22.03.2020 16:59:31
Нет ничего лучше закутаться вечером в плед, смотреть фильм и кушать медик с блинчикам. Спасибо вам за такую возможность. Потому что магазинный мед просто ужасен
Еще
Пономарев Аладимир
21.03.2020 15:48:13
Опять ничего кроме общих слов и обещаний. Когда же это кончится, когда же ответработники будут сообщать, что конкретно сделано и что это дало, что и когда конкретно будет сделано и что это даст?
Еще
Николай
21.03.2020 18:31:34
На мой взгляд, Бутов пытается снискать лавры ратователя за пчеловодство всея Руси, но для этого нужна мельница, большая и безопасная! Но я не уверен, что в его картине мира все пазлы на месте. И бог
Еще
Николай
21.03.2020 18:41:17
Господа комментаторы, как-то посерьезней отнеситесь к работе, а то складывается впечатление, что посетители не за медом на ярмарку ездят или мед не по назначению используют. А лучше жгите уже до конц
Еще
ВЛАДИМИР
21.03.2020 19:13:17
ПРЕДЛАГАЮ ИЗМЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ В ЕДЕНИЦАХ ПРОИЗВОДИМОГО ИМ МЁДА
Еще
Вера
21.03.2020 23:04:33
Сейчас наступается самое обманчивое время года. Когда вроде уже тепло и все стремятся раздеться, но еще дуют холодные ветры, оттуда и грипп. ПОэтому я купила побольше меда, чтобы лечить своих. У меня
Еще